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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi karşılaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'nin tokalaşması Kabulden detaylar ANKARA -...

30.10.2019 20:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi karşılaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'nin tokalaşması
Kabulden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, fuat oktay, Katar, Güncel

Kaynak: AA


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