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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı.

25.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Katar'ın başkenti 'ya ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Başbakan Yardımcısı El Atiye tarafından karşılandı.
Katar'daki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim El-San ile baş başa görüşme gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, daha sonra Katar'da bulunan Türk askeri birliğini ziyaret edecek.
(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da

Türkiye, Katar, Doha, Güncel

Kaynak: İHA


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