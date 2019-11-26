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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu "Şu anda kendi kumpasları çok açık ve net" "CHP, siyaset değil yalan üretiyor" "Kemal Bey'in kalmasında fayda var" "Muharrem Bey senin içini gayet iyi anlatıyor" "İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem Bey yeter zaten"...

26.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu
"Şu anda kendi kumpasları çok açık ve net"
"CHP, siyaset değil yalan üretiyor"
"Kemal Bey'in kalmasında fayda var"
"Muharrem Bey senin içini gayet iyi anlatıyor"
"İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem Bey yeter zaten"
"İstihbaratın basit işlerle uğraşacak zamanı yok"
"Tank Palet Fabrikası satılmadı, tahsis edildi"
"S-400 kullanıp-kullanmama söz konusu değil"
"Şizofrenik vakalar parlamentonun içine de sızmış"
"EYT'nin manipülasyon olduğunu herkes çok yakında görecek"
"Barış Pınarı Harekatına tarih belirlemek yanlış olur"
"Bizim mücadelemiz takvime bağlı değil"
" Eğer vatandaşlıktan çıkarmak hayırlıysa imzayı atarız (FETÖ elebaşı)"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Bey, Siyaset, Katar, Politika

Kaynak: İHA


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