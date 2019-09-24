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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

24.09.2019 21:34Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmesi kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi. - NEW YORK

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, New York, Katar, Politika

Kaynak: İHA

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