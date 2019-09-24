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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştüNEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

24.09.2019 21:36
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmesi kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Katar, Güncel

Kaynak: İHA

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