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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

24.09.2019 22:00Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmesi kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, New York, Katar, Güncel

Kaynak: İHA

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