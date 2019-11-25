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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Al Sani ikili görüşme gerçekleştirdi.

25.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:20Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere geldiği 'da Katar Emiri Al Sani ikili görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek. Anlaşmaların imza töreninin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret edecek.
Erdoğan'a Katar'da Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Katar, Doha, Güncel

Kaynak: İHA

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