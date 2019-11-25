Haberler » Güncel » - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emiri Al Sani ile görüştü - Haber

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emiri Al Sani ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emiri Al Sani ile görüştüDOHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Al Sani ikili görüşme gerçekleştirdi.

25.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:30
- Erdoğan, emiri Al Sani ile görüştü
DOHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Al Sani ikili görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık edecek. Anlaşmaların imza töreninin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret edecek.
Erdoğan'a Katar'da Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emiri Al Sani ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Katar, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:32 Edirne'den kısa kısa
16:32 Üniversite yerleşkesine temsili Nuh'un Gemisi yapılacak
16:31 KIZINI ÖLDÜREN EMEKLİ BAŞKOMİSER TUTUKLANDI
16:31 Ak partili ve chp'li kadınlardan "şiddet" açıklaması
16:31 Kadınlar kendilerini koruyan '6284' nolu yasa için sokağa çıktı
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
25.11.2019 16:33:06