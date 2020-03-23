Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
23.03.2020 21:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Katar, Güncel