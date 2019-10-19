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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Kayseri'de kendisini karşılayan vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıttı.

19.10.2019 18:03Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Kayseri'de kendisini karşılayan vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Erkilet Havaalanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri protokolü tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle, törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti. Erdoğan, yol üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtırken, çocuklara da oyuncak verdi.



Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Politika

Kaynak: DHA

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