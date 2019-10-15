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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'le görüştü.

15.10.2019 11:12Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'le görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 7. Türk Konseyi Zirvesi kapsamında Bakü'de ikili temaslar gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Nursultan Nazarbayevile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. - BAKÜ

Nursultan Nazarbayev, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Politika

Kaynak: İHA

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