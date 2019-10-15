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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştüBAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'le görüştü.

15.10.2019 22:54
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü
BAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'le görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 7. Türk Konseyi Zirvesi kapsamında Bakü'de ikili temaslar gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Nursultan Nazarbayevile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakan Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

Nursultan Nazarbayev, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Güncel

Kaynak: İHA

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