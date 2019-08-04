Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul- İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Büyükşehirlerde şehir hastaneleri kaça yapıldı?" sorusunu yönelten Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açıklamalarda bulundu.

"SGK'YI BATIRDIN, HASTANELERİ YÖNETEMEDİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, "Türkiye'nin YİD projesini başlattığımızda her konu gibi bu işi de eleştirenler, kendilerince dalgasını geçenler oldu. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunların işi bu. Nasıl yapıyorlar diyorlar, ben kasamdan çıkmadan yapıyorum. Bunun adı yap işlet devret. Anlamazsın Bay Kemal. Hastaneleri yönetemedin, SSK'yı batırdın. Savaş Ay'ın programını hatırlıyorsunuz değil mi? Ölülerimizi rehin aldılar bunun döneminde." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Büyükşehirlerde şehir hastaneleri kaça yapıldı?" sorusunu yönelterek, "Ben de bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. 'Efendim en büyük hava alanını yaptık' güzel. Kaça yaptınız, kimse bilmiyor. İyi de parayı millet ödeyecek, niye bilmiyor. Tüneller yaptılar, metrolar yaptılar, alt geçitler, üst geçitler bir sürü şey yaptılar. Kaça yaptınız bu tünelleri diyoruz. Kimse bilmiyor. Devlet sırrı, ticari sır. Vatandaş vergisini ödüyorsa hesabını soracaktır, nereye ödüyorsun bu parayı kardeşim. Eğer bunun hesabını vermiyorsa, kibirli siyaset vardır. Kibir İslamiyette de insanlıkta da asla beslenmesi gereken bir alan değildir. Yok edilmesi gereken bir alandır. İnsana saygı duyuyorsanız kibirden uzak duracaksınız." ifadelerini kullanmıştı.