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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir.

27.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ülkelerine gül değil alenen taş atan bu kesimlerin yaptıkları işin adı siyaset değildir. Bunun adı fırsatçılık, asıl olarak da kör düşmanlıktır"
-"2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde pek çokları dudak bükmüştü. Gezi olaylarıyla ilk işareti ortaya çıkıp 17-25 darbe girişimi, hendekler, 15 Temmuz'la ülkemizi doğrudan hedef alan süreçler yaşadık"
-"Ekonomisini toparlamış, birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ediyoruz"
-"Çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmek için müreffeh bir miras bırakacağız"
-"Türkiye'nin rıza göstermediği projenin hayata geçirilmesi mümkün değildir"
-"Türkiye bölücü terör örgütüne karşı mücadele yürütüyor, birileri terör sevicilik yapıyor. Birileri FETÖ'cülük yapıyor, birileri bunların değirmenine su taşıyoruz"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD Vizyoner'19 toplantısında ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Aralık, Genel

Kaynak: İHA


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