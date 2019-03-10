Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) 9 Kez Seçime Girdi, Hep Kaybetti, Bırakamıyor"

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler </br> <a class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani/' title='Cumhurbaşkanı'>Cumhurbaşkanı</a> ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> Genel Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/recep-tayyip-erdogan/' title='Recep Tayyip Erdoğan'>Recep Tayyip Erdoğan</a>'ın konuşması</br>ADANA - Türkiye <a class='keyword' href='/cumhurbaskani/' title='Cumhurbaşkanı'>Cumhurbaşkanı</a> ve <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> Genel Başkanı Recep <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/tayyip-erdogan/' title='Tayyip Erdoğan'>Tayyip Erdoğan</a>, partisince <a class='keyword' href='/adana/' title='Adana'>Adana</a>'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (5)