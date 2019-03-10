10 Mart 2019, 15:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) 9 Kez Seçime Girdi, Hep Kaybetti, Bırakamıyor"

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADANA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adana'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ADANA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adana'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (5) Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA