Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Girdiğin Bütün Seçimleri Kaybettin.

Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisince Konya Kılıçarslan
Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti. (4)
"Özellikle CHP
'ye gönül verenlere sesleniyorum. Böyle bir adamın genel başkanlığında siz daha ne kadar buraya oy vereceksiniz? İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor. Bunu Batı'ya anlatamadık bugüne kadar. Demek ki sana da anlatamamışız"
"(Kılıçdaroğlu
) Girdiğin bütün seçimleri kaybettin. Allah'ın izniyle bu seçimi de kaybedeceksin"
Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA