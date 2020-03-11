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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Kaç tane gözlem kulesi olduğundan haberi yok"

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması -Sinevizyon gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

11.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması
-Sinevizyon gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

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