Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Kaç tane gözlem kulesi olduğundan haberi yok"
-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması -Sinevizyon gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
11.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması-Sinevizyon gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Kaç tane gözlem kulesi olduğundan haberi yok"
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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