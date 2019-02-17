17 Şubat 2019, 16:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na Açtığı Davalar) Mehmetçik Vakfımıza Onu Hibe Edeceğiz"

- Alandan görüntü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış törenine katıldı.

- Alandan görüntü
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış törenine katıldı.(3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Kılıçdaroğlu'na açtığı davalar) Bütün davaları kazanıyorum. Biliyorsunuz birisinden 1,5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçik'imi hep küçümsemiştir."
Kaynak: AA