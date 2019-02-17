Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na Açtığı Davalar) Mehmetçik Vakfımıza Onu Hibe Edeceğiz"

- Alandan görüntü Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Afyonkarahisar
'da toplu açılış törenine katıldı.(3) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Biz CHP
gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil
'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Kılıçdaroğlu
'na açtığı davalar) Bütün davaları kazanıyorum. Biliyorsunuz birisinden 1,5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçik'imi hep küçümsemiştir."
Kaynak: AA