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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına katılan Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

12.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV ekranlarından yayınlanan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsün ile görüştü.

GENÇ KADIN VE AİLESİNİ ANKARA'YA DAVET ETTİ

ATV ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin en sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de milyonların sevgisini kazanan Ümmü Gülsün Genç, Başkan Erdoğan ile sosyal medya hesabı üzerinden görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan genç kadın ve ailesini davet etti.

SORULARIN CEVAPLARINI TAHTAYA YAZARAK VERDİ

Yarışmaya Artvin'den katılan ve Çevre Mühendisi olan, 4 yaşındaki geçirdiği havale sonrası konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, soruların çoğunu bilerek 125 bin TL'lik ödül kazandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sorduğu soruları elindeki tahtaya yazarak cevaplayan Genç, başarısıyla milyonların gönlünü kazandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü

Kenan İmirzalıoğlu, Genç, Magazin, Güncel


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