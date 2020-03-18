Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi Avrupa ülkelerinin, dezavantajlı grupları, özellikle de yaşlıları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi Avrupa ülkelerinin, dezavantajlı grupları, özellikle de yaşlıları adeta gözden çıkartan anlayışlarına asla katılmıyoruz.
18.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi Avrupa ülkelerinin, dezavantajlı grupları, özellikle de yaşlıları adeta gözden çıkartan anlayışlarına asla katılmıyoruz. " - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Politika