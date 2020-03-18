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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi Avrupa ülkelerinin, dezavantajlı grupları, özellikle de yaşlıları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi Avrupa ülkelerinin, dezavantajlı grupları, özellikle de yaşlıları adeta gözden çıkartan anlayışlarına asla katılmıyoruz.

18.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi Avrupa ülkelerinin, dezavantajlı grupları, özellikle de yaşlıları adeta gözden çıkartan anlayışlarına asla katılmıyoruz. " - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Politika

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