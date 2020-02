Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınık'ta halka hitap etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'li belediyelerin kurduğu rüşvet ve hırsızlık düzeninin son örneği Yalova 'da ortaya çıkarıldı. Yargı ve emniyet birimlerimizin tespitlerine göre Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP'li idarecilerce talan edildi." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınık ilçesinde halka hitap etti.Kınık'ta bugün bir başka heyecana tanık olduğunu belirten Erdoğan, bunun yarınlara farklı bir sinyal oluşturacağını ifade etti.31 Mart seçimlerinde yüzde 53,2 ile AK Parti'ye destek veren Kınıklılara teşekkür eden Erdoğan, ilçe halkının bir kez daha yüksek bir oy oranıyla, AK Parti'li kadrolara, "Durmak yok yola devam" dediğini ve tercihini, hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullandığını dile getirdi.AK Parti'ye destek veren MHP'lilere de gayretleri için teşekkür eden Erdoğan, "Cumhur İttifakı karşımızdaki malum Millet İttifakı adı altında aslında terör örgütüyle el ele, omuz omuza olanlara karşı tüm cumhurun ittifakıdır." diye konuştu.Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'in 2014'ten bu yana Kınıklılara aşkla hizmet ettiğinin altını çizen Erdoğan, ilçeye hizmet seferberliğinde Sadık Doğruer'in yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.Erdoğan, "Siz bize sahip çıktınız, bize destek verdiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Siz, her türlü iftiraya rağmen AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı Türkiye genelinde zirveye taşıdınız. İnşallah biz de sizin güveninize layık olmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Neşet Ertaş, 'Aşkınan çalışan yorulmaz' diyor. Biz de Kınık ile beraber İzmir'e hizmet etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.İlçeye gelmeden önce Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun açılışını yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, yolun medeniyet olduğunu söyledi."Lafla peynir gemisi yürümez. Bu kadrolar, Bay Kemal'e inanan kadrolar değil" ifadesini kullanan Erdoğan, 96 kilometre uzunluğundaki Çandarlı-İzmir otoyoluyla, İzmir-Çandarlı arasındaki ulaşım süresinin bir buçuk saatten 40 dakikaya düştüğünü belirtti.Aynı zamanda zamanla yarıştıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:"Büyüklerimiz, 'Vakit nakittir' demiş. Boşuna dememişler. Vakti nakde dönüştürmek için işte bu yatırımları yapıyoruz. Bizden öncekiler niye yapmadı? İzmir'de Binali kardeşimin Ulaştırma Bakanlığı'ndan tut, Başbakanlığı dönemleri de dahil olmak üzere, onun öncülüğünde yapılan yolların haddi hesabı var mı? Bu kadar yollar yapıldı. Biz, 'Bu yolları yapacağız ki halkımızı rahatlatalım, kaza riskini azaltalım.' dedik. Elhamdülillah kaza riski, bizim geldiğimizden bu yana hep azaldı. Çünkü eğer yollarınız güzelse kazalar azalır, yollarınız güzelse akaryakıt azalır. Bütün bunları işte bu yatırımları yaparak gerçekleştirdik."Bugün ayrıca bir firmaya ait seramik fabrikasının açılışını da gerçekleştireceklerini aktaran Erdoğan, perşembe günü 83 milyonun iftihar edeceği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptıklarını anımsattı.Kütüphanenin şimdiden mimarisiyle, zenginliğiyle, hizmetleriyle Ankara'nın sembolleri arasına girdiğini belirten Erdoğan, vatandaşlardan Ankara'ya gelerek kütüphaneyi ziyaret etmelerini istedi."Bizim siyasetimiz eser siyasetidir, laf değil"Kütüphanede kek, pasta, simit, çay ve kahvenin ücretsiz ikram edildiğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Orada birkaç kitabı şöyle gözden geçir. Muhalefetin her türlü iftirasına, yargı yoluyla engelleme çabalarına rağmen camisiyle, kütüphanesiyle hizmet birimleriyle kongre merkezi ve sergi salonuyla Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan bir külliyeyi Ankara'ya kazandırdık. Gerek İzmir-Çandarlı otoyolunun, gerek seramik fabrikamızın, gerekse Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Bu hizmetlerin inşasında emeği ve katkısı olan herkesi tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bizim siyasetimiz eser siyasetidir, laf değil.""Milyonlarca lira CHP'li idarecilerce talan edildi"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 yıllık siyasi hayatlarının hiçbir döneminde istismar peşinde koşmadıklarını, milletin huzuruna daima eserlerle, Türkiye ve şehirlere kazandırılan hizmetlerle çıktıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:"Garip gurebanın yanında olduk, yetimin hakkını hiç kimseye yedirmedik. Milletimize karşı daima dürüst, samimi olduk, hasbi davrandık. Seçim dönemlerinde verdiğimiz sözleri göreve gelince unutanlardan olmadık.CHP'li belediyelerin kurduğu rüşvet ve hırsızlık düzenini sizler de görüyor, haberlerden takip ediyorsunuz. Bunun son örneği geçen hafta Yalova'da ortaya çıkarıldı. Yargı ve emniyet birimlerimizin tespitlerine göre Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP'li idarecilerce talan edildi. Yaşanan bu skandal karşısında CHP Genel Merkezinden bir tane yetkili çıkıp da açıklama yapmadı, milletten özür dilemedi. Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi bahsetmiyor.""Millete, memlekete hizmet gibi dertlerinin olmadığını biz biliyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların millete, memlekete hizmet gibi dertlerinin olmadığını biz biliyoruz. Bunlar sadece günü kurtarmanın, milletinin vergileri üzerinden kendilerine rant devşirmenin peşindeler. Ne hizmet ediyorlar ne de hizmet edilmesine müsaade ediyorlar. Ülkenin ekonomide, ticarette, turizmde, ulaşımda, kültürde elde ettiği başarılar bunları rahatsız ediyor. Biz ise son 17 yılda ne yaptıysak bu zihniyete rağmen yaptık, bunlara rağmen mesafe aldık." ifadelerini kullandı.Kınık'ta 24 derslikli imam hatip lisesinin, meslek yüksekokulunun 12 derslikli ek binası ile anaokulunun yapımının bittiğini, 25 yataklı Kınık Devlet Hastanesinin de tamamlanarak hizmete sunulduğunu aktaran Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla 276 konutun da hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.Erdoğan, ilçenin doğal gaza kavuşturulduğuna ve vatandaşların bu konudaki sıkıntılarının böylelikle giderildiğine dikkati çekerek, "Helga, George bunu kullanıyor, rahat ediyor da benim Ahmet'im, Mehmet'im, Hasan'ım, Hüseyin'im, Ayşe'm, Fatma'm niye kullanmasın. Merkez mahalleler ve Poyracık mahallemizde toplam 2 bin hane doğal gaz kullanmaya başladı." dedi.Toplam 18 bin ağacın toprakla buluşturulduğu, seyir terasları, çok amaçlı salonlar, kafe ve restoranların bulunduğu Delez Yaşam Vadisi'nin yapımında sona gelindiğini, haziranda vatandaşların hizmetine sunulacağını bildiren Erdoğan, ayrıca Kınık Maden Şehitleri Parkı, taziye evi, çok amaçlı salon ile 7 halı sahayı hizmete açtıklarını anımsattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı için talimatını verdiği ve takibini yaptığı Halk Eğitim Merkezi ve Öğretmenevi projesi inşasının da devam ettiğini, bu yapıların 6 ay sonra tamamlanacağını söyleyerek, proje içesinde 75 yataklı oda, bin kişilik çok amaçlı salon, 320 kişilik toplantı salonu ve amfi salonu ile 6 dersliğin bulunduğunu anlattı.İçerisinde çocuk müzesi, çocuk oyun alanı ile trafik eğitim alanları gibi sosyal tesislerin yer aldığı "Çocuk Şehrim Projesi"nin yapımının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, Aliağa-Çandarlı-Bergama-Kınık-İzban hattının ihale aşamasında olduğunu ve 200 milyon liralık Kapıkaya Barajı'nı yatırım programına aldıklarını söyledi."Dünyanın en büyük tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesini Kınık'ta kuracağız"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kapıkaya Barajı ile 32 bin 530 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Çiftçilerimize ise 30 milyon liralık zirai gelir artışı sağlayacağız. Tarım Kredi Kooperatiflerimizin marketlerinden birini Kınık'ta bu sene içerisinde faaliyete geçiyoruz. Tarım Kredi Kooperatifimizin bu tür marketlerinde ucuzluk, kalite var ve öyle spekülasyonlara da fırsat yok. Dünyanın en büyük ve tek tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni Kınık ilçemizde bir buçuk milyon metrekarelik alanda kuracağız. Bu yatırım ile 3 bin vatandaşımız iş ve AŞ sahibi olacak."Yatırım ve projelerin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, "İlk günkü aşkla, heyecanla zorluklar karşısında yılmadan sizin için çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.