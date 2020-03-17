Menü
Haberler ›› Politika ››Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti. - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.

17.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı 'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı, Politika

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Haberler
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Haberler
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Haberler
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Haberler
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Haberler
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Haberler
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı