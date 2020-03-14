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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

14.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ersin Tatar, Politika

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