Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.
14.03.2020 23:01 | Son Güncelleme: 14.03.2020 23:01
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ersin Tatar, Güncel
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