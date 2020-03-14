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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

14.03.2020 23:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 23:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Erdoğan-Tatar görüşmesinde, korona virüsle iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs, Tatar, Güncel

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