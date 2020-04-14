Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
14.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:06
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti.
Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.
Kaynak: AA
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