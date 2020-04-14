Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
14.04.2020 18:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin korona virüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ersin Tatar, Kıbrıs, Güncel