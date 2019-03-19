Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Mitingine Katıldı (1)

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan/' title='Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> tarafından <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/izmit/' title='İzmit'>İzmit</a> Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.