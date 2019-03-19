19 Mart 2019, 18:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Mitingine Katıldı (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Mitingine Katıldı (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. İzmit, AK Parti, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Kaynak: AA