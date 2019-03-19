Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Valiliği'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kocaeli
Valiliği'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı, Valiliğe gelişinde, Vali Hüseyin Aksoy
, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı ve Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız
ile vali yardımcıları karşıladı. Polis
mangasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik makamında Vali Aksoy
ve diğer protokol üyeleriyle bir süre görüştü.
Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanı, Kocaeli, Güncel
Kaynak: AA