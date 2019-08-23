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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı...

23.08.2019 21:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
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Erdoğan: "Türkiye vatandaşlarından şehitler verirken, kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek değiliz"
Erdoğan: "Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa milletimizin geleceği için hangi adımı atmamız icap ediyorsa ona göre davrandık, ona göre davranacağız. Eğer S400 almamız gerekiyorsa onun için aldık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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