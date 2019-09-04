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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kongre salonlarımıza bayrağımızı asmayan teröristlere ödettiğimiz bedeller...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kongre salonlarımıza bayrağımızı asmayan teröristlere ödettiğimiz bedeller ortadadır.

04.09.2019 16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kongre salonlarımıza bayrağımızı asmayan teröristlere ödettiğimiz bedeller ortadadır. İçeriden ya da dışarıdan operasyon yapmak isteyenlere gereken cevabı vermeye devam edeceğiz"
-"Bizler vatanını bayrağını, ve istiklalini koruyabilmek için çetin imtihanlardan geçmiş bir milletin mensuplarıyız"
-" Sivas'ın gönlünde nifak değil birlik duyguları yer bulur. Bu şehirde karşılık bulamayan bir siyasi hareketin ülkenin tamamında başarıya ulaşması mümkün değildir"
-"Burada manda ve himaye asla kabul olunamaz kararının alınmasıyla milli mücadelemizin gayesi bütün dünyaya ilan edildi"
-"Türkiye manda tartışmalarını Sivas'ta kapattı ama bazı zihinlerde bu özlem hep devam etti. Bugün de bazılarının başka davaların sözcülüğüne soyunduğunu üzüntüyle görüyoruz. Siyaset başkadır, ülkenin menfaatleri başkadır"
-"Misak-ı Milli'nin ne olduğunu bilmeyen biliyor olsa da kendisine biçilen misyon gereği bu gerçeğin üstünü örtmeye çalışanları da aynı kervana dahil etmemiz gerekiyor"
SİVAS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kongre Binası Bahçesi'nde düzenlenen Sivas Kongresi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Recep Tayyip Erdoğan, Sivas, Politika

Kaynak: İHA

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