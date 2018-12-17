Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Selam Vakti Buluşmaları' akşam yemeğine katıldı.<br><br>Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreni sonrasında Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederek buradaki tadilatları inceledi ve Hz. Mevlana'nın kabri başında dua etti.<br><br>Daha sonra Selçuklu Kongre Merkezi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Selam Vakti Buluşmaları' ismindeki akşam yemeğine iştirak etti.<br><br>Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen yemek sonrasında, Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na katılacak.