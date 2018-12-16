Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'ya Geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yarın Konya
'da Mevlana
'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şeb-i Arus Töreni'ne katılacak, yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirecek.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın her yıl Şeb-i Arus Törenleri için Konya'ya geldiğini anımsattı.
Bu yıl da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şeb-i Arus Töreni'nde Konya'da ağırlayacaklarını belirten Altay, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız yarın saat 13.00'da Mevlana Meydanı'nda toplu açılış törenini gerçekleştirecek. Akşam da Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Şeb-i Arus Töreni'ne katılacak. Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılışa tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Mevlana Meydanı'nda, aralarında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan 26 yatırımın da bulunduğu toplam 99 hizmetin açılışını gerçekleştirecek. Bakanlıkların, üniversitelerin ve belediyelerin yatırımlarından oluşan, açılışı yapılacak yerlerin toplam maliyeti 1 milyar 464 milyon lira."
Cumhurbaşkanı,Mevlana Celaleddin Rumi,Konya,Recep Tayyip Erdoğan
16 Aralık 2018 Pazar 14:24