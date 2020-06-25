Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore Savaşının 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Savaşının 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj göndererek, "Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümünü andığımız bu tarihi günde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

25.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:46
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Savaşının 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj göndererek, "Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümünü andığımız bu tarihi günde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." dedi.
Erdoğan mesajında, Kore halkının huzur ve güvenliği ile uluslararası barışın tesisi için omuz omuza savaşan kahraman askerlerin Kore ile ilelebet sürecek bir dostluğun kurulmasını temin ettiğini belirterek, şöyle devam etti:
"İlhamını Kore Savaşı'ndaki bu emsalsiz dayanışmamızdan alan dostluk bağlarımızın her geçen gün daha da güçlendiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 2012 yılında stratejik ortaklık düzeyine çıkardığımız ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde çok daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümünü andığımız bu tarihi günde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Kore topraklarındaki ebedi istirahatkarlarında yan yana yatan bu kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha tazimle eğiliyorum. Ruhları şad olsun." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore Savaşının 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj...

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Huzur, Kore, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS’nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Görüntü Türkiye’den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Gelecek Partisi’nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65’lik simitçi, ’Cezaevinde benimle alay ediyorlar’ diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Haberler››Güncel››Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore Savaşının 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:11: Akhisar'da 'Akıllı Atık Toplama' devri başladı - Haber 18:10: Son dakika haberi | Ailesini ziyarete gelen genç kız ölümden döndü - Haber 18:09: AFAD: Van'daki depremde 5 ev ve bazı hayvan barınakları yıkıldı - Haber 18:09: Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1437'ye yükseldi - Haber 18:08: Turizm amaçlı kurulan tesis çürümeye terk edildi - Haber 17:52: Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi - Haber 17:52: İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar - Haber 16:40: Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı - Magazin 14:55: Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler - Magazin 13:17: Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı - Haberler