Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzeri uyguladığımız sokağa çıkma yasağını 20 yaş altına da getirdik. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlular sokağa çıkamayacaktır" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüsle (Kovid-19)mücadele kapsamında Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bilim Kurulu'nun önerilerini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye korna virüs salgınıyla mücadele kararlılıkla sürdürüyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çok ciddi bir bocalama yaşadığı bu süreçte biz hem hazırlık, hem malzeme, hem müdahale konusunda gerçekten sağlam bir duruş sergiliyoruz. Türkiye'deki Kovid-19 hastaların veya bunlara bulaştıranların önemli bir bölümünde Avrupa, Amerika hikayesinin olması düşüncüdür. Batı ülkelerinin sağlık sistemlerini yeteri kadar kapsayıcı olmaması sebebiyle hastalık teşhisinde vaka sayısı arttıktan sonra yetersiz kaldıkları çok açıktır. Türkiye en başında bu yana elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirlerini alarak ülkemize hastalığın girişini geciktirmiştir. Hastalığın ilk defa görülmesinin ardından da ülke genelinde vaka tespiti ve tedavisini oldukça başarılı yürüttük. Şuan itibariyle dünyada sağlından etkilenen sayısı 1 milyon 30 bine, Kovid-19 hastalığından ölenlerin sayısı 55 bine ulaştı" dedi."Tek yapmamız gereken salgın tehdidi geçene kadar kurallara harfiyen uymaktır""Ülkemiz toplamda 20 bin 921 hasta, 425 ölüm, 484 taburcu sayısı ile nüfus ve salgın tehdidi bakımından mukayese edilebilecek ülkelerin tamamından daha iyi bir yerdedir" diyen Erdoğan, "Maske test kiti temizlik malzemeleri başta olmak üzere gereken araçları kendimizin üretiyor olması bizi mutlak dışa bağımlılıktan kurtardı. Kapsayıcı Genel Sağlık Sigortamızın yaygın ve modern hastane ağımız, yetişmiş ve yeterli sayıda sağlık personelimizin önemi bu süreçte çok daha iyi ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde temel gıda maddelerinin neredeyse tamamında kendimize yeterli oluyor olmamız ötesinde net ihracatçı konusunda bulunmazı ülkemize büyük avantaj sağlıyor. Dolayısıyla Türkiye küresel salgına onunla başlayan büyük krize en hazırlıklı ülkelerdendir. Tek yapmamız gereken birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak salgın tehdidi geçene kadar kurallara harfiyen uymaktır. Sağlık Bakanlımızda oluşturduğumuz bilim kurulumuz hastalığın dünyadaki ülkemizdeki gelişimini anbean takip ediyor. Buna göre alınması gereken tedbirleri bilim kurulumuz tarafından belirlenerek tavsiye olarak hükümetimize iletiliyor. Cumhurbaşkanlığı olarak bizde bakanlık ve kurumlarımızla birlikte dünyadaki ve ülkemizdeki tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak karar alıyor ve uyguluyoruz. Özellikle milletimizden beklentimizi her bireyin kendi karantinasını uygulamasıdır. Genel olarak halkımızın kurallara riayet hususunda hassasiyet gösterdiğini biliyor ve herkese şükranlarımı sunuyorum. Ancak sayıca az da olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe temizlik gibi temel kuralalar uymayanları görüyoruz. Bunun izin gönüllü olarak kuralları aşamalı bir şekilde zorunlu hale dönüştürmemiz gerekebiliyor" dedi."30 Büyükşehir ile Zonguldak iline araç giriş çıkışları kapatıyoruz"Salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirlerin alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadele için attığımız adımlara bu gece yarısı itibariyle yenilerini ekliyoruz. Bilindiği şehirlerarası toplu taşımayı izne bağlamıştık. Kendi arabalarıyla vatandaşlarımızı şehir girişlerinde kontrole tabi tutuyorduk. Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaçlar maddeleri nakliyle, İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılmayacaktır. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecektir. İl Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurulları kendi şehirlerin ihtiyaçlarına göre bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkış yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız" diye konuştu."Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlular sokağa çıkmayacaktır"20 yaş altı gençlerinde sokağa çıkmasının kısıtlandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzeri uyguladığımız sokağa çıkma yasağını 20 yaş altına da getirdik. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlular sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi çocuklarımızı da ciddi mana da kontrol altına karantina altına almak durumundayız. Yani 65 yaşüstü sıkıntı da 20 yaş altı sıkıntı da değil diye bir garanti yok. Amacımız vatandaşlarımızın sadece çalışmak veya temel ihtiyaçlarını temin etmek için sokağa çıkmasını temin etmektedir. Bunun dışında herkesin evinde kalmasını sağlamaktır" dedi."Pazar, market gibi insanların toplu bulunduğu yerlerde maske takmak zorunlu olacaktır""Dışarıya çıkma zorunda olan vatandaşlarımız içinde yeni bir uygulama başlatıyoruz" diyerek yeni kararı daha açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarından itibaren pazar yerleri marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalıştığı yerlerde benzer tedbirler alınacaktır. Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbiri almayı sürdüreceğiz. Şehirlerimizin tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken ilave tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil tüm kamuya açık alanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak. Sosyal mesafeye en az 3 adım olacak mutlaka riayet edilecektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken adli ve idari cezalar uygulanacaktır. Amacımızı vatandaşımıza eziyet etmek değil, hem kendi sağlığını hem de onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır. Ülkemizde hayatı ne zaman normale döneceği 83 milyon olarak bizim elimizdedir. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek, salgının seyrini o kadar hızlı kontrol altına alır ve tehdidin tamamen ortadan kaldırabiliriz. Aksi halde bugün üzüntüyle takip ettiğimiz kimi ülkelerin durumuna düşmemiz kaçınılmazdır" şeklinde konuştu."Kampanyanın 3. gününde SMS hariç 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaptı"'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına yapılan bağışı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletime güveniyorum. Bu işi boş bir söz değildir. Bugüne kadar nice badireyi birlikte atlattığımız bu aziz millet aldığımız tedbirlerden etkilenen kesimlere destek olmak için yardım kampanyasına gösterdiği sahiplenmeyle adeta yeni bir destan yazdı. Kampanyanın 3. gününde SMS hariç yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Ülkemizin bu sıkıntılı gününde yardım kampanyamıza katılan vatandaşlarımıza ve kurullara şükranlarımı sunuyorum. Her ne kadar CHP genel başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışsa da bu fitne odaklarına milletimiz kulak vermedi. Halbuki bizim tarihimizde çok sayıda bu tür dayanışma örnekleri vardır. Mesela Kurtuluş Savaşı başlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tekalifi Milliye denilen 10 maddelik bir emir yayınlamıştır. Bu emirle milletimizin evinde bulunan silahtan cephaneye, giysiden yiyecek içeceğe, makineden binek hayvanlarına kadar savaşta ihtiyaç duyulan her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz mecburiyetin ötesinde bir gönüllülükle iştirak ederek kendisinin ve evlatlarının geleceği için varını yoğunu devletine vermiştir. Kendi tarihlerini bilmeyenler bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını sabote etmeye çalışarak milletten ne kadar uzak olduklarını bir kez daha göstermişlerdir" dedi.Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun ismi Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine verildiSağlık çalışanlarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın sürecinde sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Milletimiz doktorundan hemşiresine kadar tüm sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlığı asla unutmayacaktır. Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 hastalığından kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma hastanemize vereceğimizi yani bundan sonra hastaneni hocamızın adıyla şehir hastanesi olarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacaktır. Cemil hocamıza Allahtan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA