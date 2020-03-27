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Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüse karşı yeni tedbirleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı.

27.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüse karşı yeni tedbirleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik izinine bağlanmıştır. Kamu olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacak. Piknik alanları ormanlar ören yerler gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bulunulmayacak. Özel sektörde de minimun personel çalıştırma iznine geçilecektir. Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir. Bu tedbirler başta İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli olmak üzere 30 büyükşehrin tamamında titizlikle uygulamaya geçilecektir. Askerlerimiz 14 gün karantinaya uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak. Yurtdışı uçuşlar tamamen geçişler sona erdi. Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturulacak alınan tedbirler takibi yapılacak. Burada alınan tedbir takip edilecek"
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel

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