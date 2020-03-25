Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferansla katılarak, Sağlık...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferansla katılarak, Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanından bilgi aldı.
25.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferansla katılarak, Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanından bilgi aldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Güncel