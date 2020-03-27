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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda alınan 7 maddelik yeni tedbir paketini kamuoyuna açıkladı.

27.03.2020 22:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı yeni tedbir paketini kamuoyuna açıkladı.

Türkiye'de tespit edilen 5 bin 698 vaka olduğunu, 92 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi ne kadar güçlü tutarsak bu süreçten o kadar güçlü çıkarız. Her bir vatandaşımız bu hastalığın sonuçlarını bilmelidir. Devlet ve vatandaş herkes tedbirini alacak. İlk etapta 100 milyar liranın üstünde bir ekonomik destek programı açıkladık. İşsizlik fonunu güçlendirdik. Kredi Garanti Fonu'nu güçlendirdik, esnafımızı destekliyoruz. Emekli maaşımızı 1500 liraya çıkardık" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM VE İHRACATIN DEVAMI ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim ve ihracatın devamının Türkiye'nin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, "Üretim ve ihracatın devamı önceliklerimiz arasında. Bunun için önemli tedbirler aldık. Bu ülkede hiç kimsenin mağduriyetine izin vermeyiz. Yaşlılarımızı korumak için tedbirlerimizi aldık, onlara gözümüz gibi bakacağız. Hastalık zincirinin biran önce kırılmasını sağlamaya çalışıyoruz. En kısa sürede bu meselenin üstesinden geleceğiz yeter ki kurallara uyalım" dedi.

"MASKE, ELDİVEN VE TEST KİTİ GİBİ ÜRÜNLERDE SIKINTI YAŞAMIYORUZ"

"Maske, eldiven, test kiti gibi ürünleri kendimiz ürettiğimiz için sıkıntı yaşamıyoruz" diyen Erdoğan, "Bunlarla ilgili stokçuluk yapanlar var merak etmeyin tüm tedbirleri aldık. Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun bakım ünitesi olan ülkesiyiz. Yurtdışınan gelen hızlı test kitleriyle test sayımızı artırdık. Testler kesinlikle ücretsizdir. Tedaviyle ilgili ilaçlar elimize ulaştı kullanmaya başladık. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını devam ettirebilmesi için tüm kurumlarımız çalışıyor. Kabine toplantımızı her hafta telekonferans ile pazartesi günleri gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile ek tedbirler alıyoruz. Belirlenen kurallara ne kadar riayet edersek bu süreçten o kadar hızlı çıkarız. Bugüne kadar her alanda tedbirler aldık. Bugün Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri noktasında yeni tedbir paketi hazırladık. Hepsi milletimizin huzuru için hazırlandı.

YENİ TEDBİR PAKETİ:

1-Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlı.

2-Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle, esnek çalışma sistemi

3-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni

4-Piknik alanları haftasonları kapalı, haftaiçi toplu olarak durmak yasak.

5-Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun olarak celp ve terhis.

6-Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirildi.

7-Tüm illerde valiler tedbirleri takip edecek, gerekirse ilave tedbirler alınacak.

"30 BÜYÜKŞEHİRDE BU TEDBİRLER TİTİZLİKLE UYGULANACAK"

Asıl önemli olan yere geliyorum. İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 30 büyükşehirimizde bu tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Toplu taşıma araçları az kullanılmalı, temizliğe özen gösterilmeli, ihtiyaç dışında sokağa çıkılmamalıdır. Gönüllü olarak bunlar yerine getirilmezse ek tedbirler alınacaktır. Bu kurallara uymamız lazım bakın ABD'deki durum ortada. Bu süreci en kısa sürede ve en az hasarla atlattığımızda Türkiye'nin önü açıktır. Rehavete ve paniğe kapılmamalıyız. Kendimiz ve geleceğimiz için lütfen evde kalalım. Bilim insanlarımızın tavsiyelerine kulak verelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı
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Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yapıyor

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