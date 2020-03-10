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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı tokalaşmama tedbirine devam ediyor

Koronavirüsten korunmak için selamlaşmaktan kaçınılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tavsiyesine uymaya devam etti ve kendisiyle tokalaşmak isteyen Arnavutluk Büyükelçisi'ni elini kalbine götürerek selamladı.

10.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı tokalaşmama tedbirine uymaya devam etti ve Arnavutluk Büyükelçisi'nin elini sıkmadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.

GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Ribo'nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

KORONAVİRÜSE KARŞI BÜYÜKELÇİ'NİN ELİNİ SIKMADI

Erdoğan, Ribo'nun elini uzatıp tokalaşmak istemesi üzerine, selamlaşarak, "Korona" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbşakanı, geçtiğimiz hafta cuma namazından sonra Çamlıca Camii'nde cemaate "Bu ara sarılmaları öpüşmeleri, musafaha, bunları erteleyelim. Hiçbir kaybımız olmaz. Bunu da özellikle ben sizden istirham etmiş olayım. Çünkü çok faklı bir salgın bu. Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim. Tokalaşmak vesaire bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim. Önemli olan gönlümüzden geçendir, kalbimizden geçendir" tavsiyesinde bulunmuştu. Erdoğan, Brüksel ziyareti öncesinde ve sırasında da tokalaşmaktan kaçınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı tokalaşmama tedbirine devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Arnavutluk, Sağlık, Politika, Güncel

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