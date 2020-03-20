Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor - Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı. "Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşlıları uyararak "Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor" dedi.

20.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerek, "Hijyen kurallarına kati süratle riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" dedi.

YAŞLILARI VE KRONİK RAHATSIZLIĞINI BULUNANLARI UYARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

Virüsün Türkiye'de vatandaşlar arasında bulaşıcı etkisini en az seviyede tutulması için gece gündüz çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Kıymetli kardeşim, bildiğiniz gibi ülkemiz tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüs en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor. En çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi sizlerden istirham ediyorum. Bunun için öncelikle hijyen kurallarına kati suretle riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve en önemlisi zorunlu olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Bu süreçte, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz. Kamu hizmetlerinde, alışverişte, yakınlarımızla iletişimde ve daha bir çok aktivitede internet teknolojisini ve telekomünikasyon imkanlarını kullanmaya, ibadetlerimizi evlerimizde eda etmeye mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evde geçirmeye özen gösterelim. Korona virüs ile vermiş olduğumuz bu mücadelede yanımızda olan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE ÖLÜ SAYISI 9'A, VAKA SAYISI İSE 670'E YÜKSELDİ

Öte yandan, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile eksiklik göstermeyelim" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

İlgili Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9’a, vaka sayısı 670’e yükseldiSon Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
Türkiye’de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli olduTürkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Çin’den Türkiye’ye 2 milyon yeni korona testi! İlk parti geldi Haberler
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon yeni korona testi! İlk parti geldi
Sağlık Bakanlığı’ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor Haberler
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor
İsrail’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye’de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu Haberler
Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı Haberler
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 9’a, vaka sayısı ikiye katlandı Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı ikiye katlandı
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar Haberler
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar

Son Dakika Güncel Haberleri

Adıyaman'da göçük altında kalan iki işçi yaralandı - Haber Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim bilgilendirmesi - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkmama çağrısı - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - AĞRI/ - Haber Konya'da asker uğurlamada koronavirüs tedbiri ihmali - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek - Haber Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek - Spor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor - Haber İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haber İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı - Haber Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu - Haber
Loading