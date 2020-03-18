Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı için Çankaya Köşkü'ne geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'ne giriş yapması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı için Çankaya Köşkü'ne geldi.
18.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:06
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'ne giriş yapması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı için Çankaya Köşkü'ne geldi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı için Çankaya Köşkü'ne geldi
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü, Türkiye, Güncel
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