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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir

Parti grubunda değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan ricam, sağlık personelinin bu konudaki itirazlarına harfiyen uymalarıdır. Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir" dedi.

11.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:33

Parti grubunda yaptığı konuşmada tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'ye de sıçrayan koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir" dedi.

"VATANDAŞIMIZIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, alınan önlemlere rağmen Türkiye'ye de sıçradı. Konuyla ilgili parti grubunda açıklamada bulunan Erdoğan, "Yapılan tetkikler sonucunda virüs tespit edildi. Genel sağlık durumu iyi olan bu vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Ailesi ve yakın çevresi de şuan izlemeye alınmış durumda" ifadelerini kullandı.

"VİRÜSTEN KORUNMANIN İLK ŞARTI TEMİZLİKTİR"

Konuşmasının devamında virüsten nasıl korunulacağına da değinen Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan ricam, sağlık personelinin bu konudaki itirazlarına harfiyen uymalarıdır. Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Temizliği imandan cüz sayan bir inancın mensupları sıfatıyla bu da milletimiz tarafından işin en kolay tarafı olmalıdır. Biz de geçtiğimiz Cuma gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı, uzaktan selamlaşma yöntemine geçerek bu çerçevede üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti içindeyiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Politika, Güncel

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