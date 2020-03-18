Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız."
18.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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