Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’(Kovid-19) Türkiye salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktır’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Ülkemiz, milyon kişi başına düşen vaka sayısında 73'üncü, milyon kişi başına düşen ölüm oranında 57'nci sıradadır."

Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Bu dönem sona erdiğinde, Türkiye dünyada salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktır."