Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Türkiye salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.

10.08.2020 20:13 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Ülkemiz, milyon kişi başına düşen vaka sayısında 73'üncü, milyon kişi başına düşen ölüm oranında 57'nci sıradadır."

Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Bu dönem sona erdiğinde, Türkiye dünyada salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’(Kovid-19) Türkiye salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktır’

Kaynak: AA

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