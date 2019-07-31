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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

31.07.2019 22:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kral Selman'ın ağabeyi Bender bin Abdülaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'tan rahmet temennisinde bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
(İlker Turak/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Kral Selman, Güncel

Kaynak: İHA

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