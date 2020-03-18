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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen Türk Hava Yollarımıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen Türk Hava Yollarımıza da gereken desteği vereceğiz.

18.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen Türk Hava Yollarımıza da gereken desteği vereceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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