Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece'de Konuştu

Kaynak: DHA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "CHP, sizin tarihiniz borçlarla dolu, kulluk kölelikle dolu. Bizde böyle bir şey yok. Biz dik durduk. Görüldüğü gibi ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'ye ne siyasette, ne ekonomide, ne de savunmada diz çöktüremiyorlar" dedi. Erdoğan, "Şimdi insansız hava aracını biz üretiyor muyuz? Silahlı insansız hava aracını üretiyor muyuz? Şimdi üçüncü perde geliyor. Daha büyüğünü de biz üreteceğiz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece, Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gebze-Halkalı banliyö tren hattının açılışını gerçekleştirdikten sonra Küçükçekmece'ye geçti. Erdoğan, Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:"Gebze-Halkalı banliyö tren hattını ve yüksek hızlı tren hattının açılışını yaptık. Artık buradan Sirkeci'ye karşı taraftan da Haydarpaşa'ya kadar sefer yok. Şimdi buradan binince devam. Londra'dan Pekin'e, Pekin'den Londra'ya. Bunu gerçekleştirdik. Yani demir İpekyolu. Bize durmak yakışmaz. İstanbul'un Anadolu yakasındaki en ucuyla Avrupa Yakası'ndaki en ucunun arasını banliyö hattı aracılığıyla birleştirmiş olduk. Bu banliyö hattı Boğaz'dan nasıl geçiyor? Tabii ki Marmaray ile geçiyor. Şimdi kesintisiz bir şekilde birleştirmiş olduk. Yüksek hızlı trenlerimiz artık son durak olarak Pendik'te durmayacak. Küçükçekmece'ye kadar gelecek. Bu kadar da değil. Londra'dan yola çıkan bir tren bu hat ile Asya kıtasına geçecek. Oradan Kars, Tiflis, Bakü hattı aracılığıyla Pekin'e kadar gidecek. Sadece İstanbul'un iki yakasını değil, dünyanın iki kıtasını da baştanbaşa raylı sistemle birbirine bağlamış oluyoruz. Çünkü Türkiye dünya çapında projelere imza atan bir ülkedir. Çünkü Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmeyi hedeflemiş bir ülkedir.""TÜRKİYE'YE NE SİYASETTE, NE EKONOMİDE, NE DE SAVUNMADA DİZ ÇÖKTÜREMİYORLAR"Erdoğan, Türkiye'nin ekonomide geldiği noktayla ilgili olarak şöyle konuştu:"Dün 2018 yılı büyüme rakamları açıklandı. 2018'in büyümesi 2,6. Bu noktaya geldik. Devamlı bu istikrarı sürdürüyoruz. Büyüme bize yakışır. Özellikle 15 Temmuz sonrası üzerimize öyle geldiler ki tarih bu günleri yazdığında gelecek nesiller yaşadıklarımızı daha iyi anlayacak. Geçtiğimiz Ağustos ayında doğrudan ekonomimize yönelik döviz, faiz, enflasyon şer üçgeninde bir saldırıya daha maruz kaldık. Bu saldırıyı da aldığımız tedbirlerle kısa sürede boşa çıkardık. Bu sebeple yılın dördüncü çeyreğinde ne yazık ki bir eksi büyüme oldu ama ortalama 2,6. Bütün bunlarla beraber aynı dönemde bir ara 80 milyar dolar sınırına kadar gerileyen Merkez Bankası rezervimizi de yeniden 100 milyar doların üzerine çıkardık. Uluslararası doğrudan yatırımlar 13,2 milyar doları buldu. Cari açığımız bir önceki yılın yarısının bile altına düşerek 21,6 milyar dolara indi. Enerji ve altın gibi zaten elimizde olmayan iki kalemi çıkardığımızda geçtiğimiz yıl cari hesabımız 24 milyar dolara yakın fazla verdi. Hem bu yılın hem de bundan sonraki yılların büyüme rakamlarının öngörülenlerin çok üzerinde çıkacağına inanıyorum. Her sıkıntıda ülkemize IMF'yi adres gösterenlerin CHP'ye sesleniyorum. Ne diyor? 'Bunlar şimdi IMF'ye gider' IMF'ye siz gittiniz siz. Biz geldiğimizde kucağımızda bulduk. Bitti o iş, o defteri kapadık. CHP sizin tarihiniz borçlarla dolu, kulluk kölelikle dolu. Bizde böyle bir şey yok. Biz dik durduk. Görüldüğü gibi ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'ye ne siyasette, ne ekonomide, ne de savunmada diz çöktüremiyorlar.""31 MART BEKA SEÇİMİDİR"Erdoğan, "İnsansız hava aracı almak için ben Amerika başkanlarına ricada bulunuyordum. Ama 'Kongre müsaade etmiyor' diyorlardı. Ne oldu? Şimdi insansız hava aracını biz üretiyor muyuz? Silahlı insansız hava aracını üretiyor muyuz? Şimdi üçüncü perde geliyor. Daha büyüğünü de biz üreteceğiz. İşte bu terör örgütleriyle Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de mücadeleyi böyle verdik. Hala veriyoruz. İnlerine girdik. Bunları sonuna kadar kovalıyoruz. Bu teröristler CHP ile şimdi kol kola. Sınırlarımıza da saldırsalar, bayrağımıza da saldırsalar, ezanımıza da saldırsalar, ekonomimize de saldırsalar bu millete diz çöktüremeyecekler. Onun için 31 Mart beka seçimidir diyoruz. Ne kadar kaldı? 19 gün. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? 31 Mart akşamı Küçükçekmece'yi özellikle takip edeceğiz. Büyükşehirde inşallah Binali Yıldırım kardeşim ve Küçükçekmece'de Temel Karadeniz kardeşim. Zaten Ankara'da bu kardeşiniz 4,5 yıl iş başında. Bütünleşeceğiz, birleşeceğiz ve Küçükçekmece'yi de İstanbul'u da uçurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.- İstanbul