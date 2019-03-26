Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kulağıma Kirli Haberler Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki açıklamasında "Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Şimdi bir dedikodu var: Tütün. Adıyaman'ın tarihinde ve ticaretinde çok önemli bir yere sahip. Bu meseleyi istismar ederek sizi aldatmaya çalışanlar olduğunu duydum. Bu meseleyi kökten çözüme kavuşturacağız." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"REKOR OY ORANIYLA BU KARDEŞİNİZE SAHİP ÇIKTINIZ"

Resmi rakamları aldım. Sadece bu meydanda 35 bin kişi var, bir bu kadar da yollarda var. Rekor oy oranıyla bu kardeşinize, partinize sahip çıktınız. Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlere Adıyamanlılar olarak sandıkta unutamayacakları bir ders verdiniz.

"SANDIK BİZİM NAMUSUMUZDUR"

Şimdi önümüzde bir sınav daha var. Çok kritik kararlar vereceğiz. Sandık bizim namusumuzdur. Milli iradenin aşılmaz, sarsılmaz yıkılmaz kalesidir.

Hak ve özgürlük mücadelesinin sandıkta başarıya ulaşmasında menderes'in Polatkan'ın Zorlu'nun hakkı vardır.

"BİZİM TRENDEN İNENLER BİR DAHA BİNEMEYECEKLER"

İnşallah Kahta gene rekor, ondan sonra biz Kahta'dayız. Sincik var, Samsat var. Ama bir şeyler duyuyorum. Besni bize kırgın mı ya? Var mı öyle bir şey? Bir şeyler yapıyorlarmış. Meşru olmayan yollara tevessül ediyorlarmış. Bak şunu söyleyeyim; şunu bilin... Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler bu davanın saflarında yer alamazlar.

"KULAĞIMA KİRLİ HABERLER GELİYOR"

Besni'de kulağıma kirli haberler geliyor. Buna üzüldüm. İnşallah Besni'de Besnili kardeşlerim oradaki çevrilen bu çirkin, kirli oyunları sandıkta düzeltecek. Biz de inşallah bu oyunu oynayanlara sandıkta bunun hesabını soracağız. Benim Besnili kardeşimin iradesi parayla satın alınamaz. Onu parayla satın almaya çalışanlar da bunun hesabını verecek. Ne nedir bunu biliyoruz. Şuanda AK Parti'de yer bulamayan ya da aday olamayanlar nereye gidiyor? Malum, ya İP'e gidiyor ya SİP'e gidiyor. Pazar günü hesabını soracaksınız.

"TÜTÜN MESELESİNİ KÖKTEN ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ"

Şimdi bir dedikodu var: Tütün. Adıyaman'ın tarihinde ve ticaretinde çok önemli bir yere sahip. Bu meseleyi istismar ederek sizi aldatmaya çalışanlar olduğunu duydum. Geçmişte tütünün satışı yasakken biz kooperatifler aracılığıyla tütünün değerinden satılabilmesine imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir, olmayacaktır. Meclisimizde gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Yakında yönetmeliğini çıkarıp bu meseleyi kökten çözüme kavuşturacağız.