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Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye Kütüphanesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de açılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

04.10.2019 16:20Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye Kütüphanesinde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de açılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük dünyanın ise sayılı kütüphaneleri arasında yer alacak olan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içinde yer alan kütüphanenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak yapımı gerçekleştirilen ve kitap yerleştirme işlemleri devam etmekte olan kütüphanede ilk etapta 2 milyon daha sonra ise 5 milyon civarında kitap bulunacak ve ayrıca 24 saat hizmet verecek.
(İlker Turak/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, 29 Ekim, Güncel

Kaynak: İHA

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