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Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert 'Nobel' çıkışı: Kaleminden kan damlayan birisine Nobel Ödülü verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün soykırım destekçisi Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine ilişkin, "Kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel Edebiyat Ödülü verildi ve maalesef bir avuç insan dışında kimse buna ses çıkarmadı" dedi.

12.12.2019 20:19 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel Edebiyat Ödülü verildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Nuri Pakdil denince, gözümüzün önüne inancının onurunu yiğitçe taşıyabilmiş kalem ve kelam ustası bir şahsiyet gelir. Onun bu coğrafyanın insanlarına miras bıraktığı en büyük değer dilinden hiç düşürmediği Kudüs sevdası olmuştur." dedi.

"BİNLERCE YILIN İNTİKAMINI ALMA HİSSİ İLE SALDIRIYORLAR"

"Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız." diyen Erdoğan, "Kültür ve sanatın toprak ve bayrak gibi bağımsızlığın alameti farikalarından biri olduğunu her fırsatta tekrarlıyoruz. Kendine ait sanat birikimi, politikası olmayan toplumlar, güçlü toplumların hegemonyası altında ezilmeye mahkumdur." ifadelerini kullandı.

NOBEL ÖDÜLÜ'NE TEPKİ

2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki gösteren Erdoğan, "Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel Edebiyat Ödülü verildi ve maalesef bir avuç insan dışında kimse buna ses çıkarmadı." dedi.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende MFÖ, Mesut Uçakan, Devrim Erbil, Fuat Başar, Doğan Kuban ve Ahmet Yaşar Ocak'a ödülleri verilecek.

"Edebiyat" dalında ödülen layık görülen ancak eylül ayında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli ismi Nuri Pakdil'in ve ağustosta Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un ödülleri ise yakınlarına verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, "Edebiyat", "Müzik", "Sinema", "Resim", "Geleneksel Sanatlar", "Mimarlık", "Sosyal Bilimler" ve "Vefa" alanında takdim edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert 'Nobel' çıkışı: Kaleminden kan damlayan birisine Nobel Ödülü verildi

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